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Американский полковник обвинил Зеленского в желании продать Украину

Полковник в отставке Макгрегор заявил, что Зеленский пытается продать Украину

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Wikimedia Commons

Бывший советник главы Пентагона, американский полковник в отставке Дуглас Макгрегор выступил с обвинениями в адрес президента Украины Владимира Зеленского. В социальной сети X он указал на стремление украинского лидера продать страну.

»Зеленский невероятный мошенник и человек, который совершенно не представляет интересы украинского народа. Он бегает повсюду, пытаясь продать свою страну [американской международной инвестиционной компании Blackrock]» — заметил он.

Также полковник выразил уверенность, что если бы правдивая информация была бы напечатана или заявлена публично, то «люди имели бы гораздо более четкое [негативное] представление о Зеленском».

71-летний Дуглас Макгрегор — полковник армии США в отставке, а также писатель и военный эксперт на телеканале Fox News. Ушел из армии в 2004 году, регулярно появлялся в шоу бывшего ведущего Fox News Такера Карлсона.

Полковник также является сторонником экс-президента США Дональда Трампа. 27 июля 2020 года Белый дом при Трампе планировал назначить Макгрегора послом США в Германии, однако сенат не согласовал назначение.

С начала 2020 года работал в качестве старшего советника тогда исполняющего обязанности министра обороны Кристофера Миллера. Занимал этот пост до ухода Трампа с поста президента в январе 2021 года.

Регулярно критикует действия вооруженных сил Украины и президента Украины Владимира Зеленского, а также решения Пентагона и администрации США при демократе Джо Байдене.

Ранее Макгрегор выразил уверенность, что власти США ищут способ отмежеваться от своего тотального провала на Украине.

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