В парламенте Литвы назвали разумной идею занять у жителей деньги на оборону

Спикер литовского парламента Виктория Чмилите-Нильсен назвала приемлемой идею занять средства на финансирование армии у граждан страны. О своем отношении к подобному варианту развития событий председатель сейма рассказала в эфире национального радио LRT.

Законодатель подчеркнула, что большинство представителей партий республики поддерживают данную инициативу. При этом сама идея принадлежит министру экономики и инвестиций Литвы Аушрине Армонайте.

По ее мнению, правительству следует привлечь население к финансированию обороны с помощью облигаций оборонного займа. Согласно оценкам парламента, в ближайшие семь лет Вильнюсу дополнительно понадобятся €500 млн на развитие военно-промышленного комплекса (ВПК) страны.

«В таком решении я вижу элемент доверия своему государству, что крайне важно», — отметила Чмилите-Нильсен.

24 января глава комитета по национальной безопасности сейма Литвы Лауринас Касчюнас призвал начать строительство бункеров на границе с РФ и Белоруссией. Также он отметил, что пришло время подумать о более широком использовании лесов и всех мелиораций в оборонных целях.

Ранее Литва захотела выйти из конвенции, запрещающей применение кассетных боеприпасов.