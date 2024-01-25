Минобороны РФ прокомментировало крушение Ил-76 в Белгородской области

В Минобороны РФ заявили, что Ил-76, на борту которого находились украинские военнопленные, потерпел крушение в Белгородской области во время планового полета Об этом сообщается в Telegram-канале военного ведомства.

Военные уточнили, что во время выполнения рейса из аэродрома Чкаловский в Белгород на борту самолета Ил-76, который перевозил украинских военнослужащих для обмена, произошла трагедия. В 11:15 мск самолет был сбит вооруженными силами Украины из района села Липцы Харьковской области с применением зенитного ракетного комплекса.

В этом момент на борту находились 6 членов экипажа, 65 украинских военнослужащих, а также 3 российских военнослужащих, которые сопровождали украинцев. В результате крушения никто не выжил.

Министерство обороны РФ сообщило, что радиолокационные средства ВКС России наблюдали пуск двух украинских ракет. По данным ведомства, украинское руководство знало о перевозке военнослужащих для обмена, который должен был состояться в пункте пропуска Колотиловка на российско-украинской границе.

Российские чиновники выразили недовольство по поводу произошедшего и заявили о подготовке обращения к США и Германии. Кремль пока не комментирует инцидент. Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник назвал действия Киева подрывом договоренностей и заявил, что они ставят под угрозу любые будущие соглашения.

Ранее в США назвали одну из величайших угроз для ВСУ.