Расчет зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Тор-М2» Западной группировки войск уничтожил беспилотники-разведчики Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Купянском направлении. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

В ведомстве уточнили, что дроны использовались украинскими солдатами для корректировки и наведения целей артиллерии.

Как рассказал ТАСС замначальника расчета с позывным «Феникс», машина помогает в бою, прикрывая колонны в движении. Также устройство способно поражать БПЛА, снаряды РСЗО и авиацию противника, отметил он.

До этого ночью 25 января артиллеристы группировки российских войск «Восток» на Южно-Донецком направлении уничтожили бронетехнику и живую силу противника.

Расчеты 122-мм самоходных артиллерийских установок 2С1 «Гвоздика» 29-й армии Восточного военного округа ведут непрерывный обстрел врага. После выполнения огневой задачи артиллеристы быстро меняют боевые позиции. САУ «Гвоздика» является маневренной и скоростной машиной, способной развивать скорость до 70 километров в час.

Ранее сообщалось, что российских десантников и спецназ начали учить пользоваться оружием НАТО.