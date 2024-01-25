Лондон использует опыт обучения украинцев для подготовки гражданских взводов

Глава британского генштаба генерал Патрик Сандерс заявил о необходимости создания «гражданской армии» в стране на случай военного конфликта. Об этом сообщает The Times.

Хотя Сандерс не уточнил, с какой страной может возникнуть конфликт, издание отмечает, что британские военные обсуждают вероятность полномасштабной войны «с такой страной, как Россия». Генерал предложил увеличить численность армии до 120 тыс. человек в течение трех лет, включая регулярных солдат, резервистов и «стратегический резерв», который будет состоять из отставных военнослужащих.

В настоящее время численность британской армии составляет около 73 тыс. человек. Однако, по мнению Сандерса, только этого недостаточно для победы в возможной войне, необходимо также обеспечить «боевую готовность населения в случае необходимости».

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