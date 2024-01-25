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Лондон использует опыт обучения украинцев для подготовки гражданских взводов

Британия применит опыт подготовки украинцев для обучения гражданской армии

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Sharon Floyd/RAF/UK Ministry of Defence/Reuters

Глава британского генштаба генерал Патрик Сандерс заявил о необходимости создания «гражданской армии» в стране на случай военного конфликта. Об этом сообщает The Times.

Хотя Сандерс не уточнил, с какой страной может возникнуть конфликт, издание отмечает, что британские военные обсуждают вероятность полномасштабной войны «с такой страной, как Россия». Генерал предложил увеличить численность армии до 120 тыс. человек в течение трех лет, включая регулярных солдат, резервистов и «стратегический резерв», который будет состоять из отставных военнослужащих.

В настоящее время численность британской армии составляет около 73 тыс. человек. Однако, по мнению Сандерса, только этого недостаточно для победы в возможной войне, необходимо также обеспечить «боевую готовность населения в случае необходимости».

По словам источников The Times, Британия может использовать опыт подготовки украинцев при обучении своих граждан. В конце 2023 года власти ряда стран Запада заявили о растущей опасности со стороны России.

Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявил, что сообщения западных стран о якобы планируемом российском нападении на НАТО — это информационная война, которая используется для оправдания гибридной агрессии Запада против России.

Ранее в Великобритании подготовили 38 тысяч украинских военных

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