Координатор Николаевского подполья Сергей Лебедев заявил РИА Новости, что более 30 бойцов «Кракена» и «Русского добровольческого корпуса» (РДК) в Харькове, а также свыше 100 военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) в городе Балаклея на юго-востоке Харьковской области были ликвидированы российскими ракетными ударами в ночь на среду.

Как указал Лебедев, удары были нанесены рядом с местом уничтожения французских наемников 17 января. Один из них пришелся по небольшому расположению ВСУ и их техники.

По словам Лебедева, в центре Харькова плохо работает мобильная связь, а домашний интернет от компании «Киевстар» практически не работает.

Днем 23 января в городе Херсоне, который находится под контролем украинских властей, произошли взрывы.

В тот же день звуки взрывов раздались в украинском Харькове. Позже агентство ТАСС со ссылкой на местные экстренные службы сообщило, что в населенном пункте упали ракеты от систем противовоздушной обороны (ПВО) Украины.

Ранее на Украине сообщили о самом масштабном повреждении газопровода с начала зимы.