Хуситы объявили об операции против США в Аденском заливе

Хуситы-мятежники из йеменского движения «Ансар Аллах» анонсировали проведение военной операции против кораблей Военно-морских сил (ВМС) США в Аденском заливе и Баб-эль-Мандебском проливе. С таким заявлением выступил представитель группировки Яхьи Сариа в своем Telegram-канале.

«Произошло столкновение с несколькими эсминцами и военными кораблями США», — написал он.

Согласно информации представителя хуситов, инцидент случился в Аденском заливе и Баб-эль-Мандебском проливе в тот момент, когда американские военные корабли обеспечивали защиту двум коммерческим судам, но не выдержали натиска и вынуждены были развернуться в обратную сторону.

«Результатом операции стало прямое попадание в американский военный корабль», — подчеркнул Сариа.

Он добавил, что хуситы-мятежники применили несколько баллистических ракет, часть которых достигла заданных целей.

Некоторое время назад американская армия нанесла удары по ракетным установкам движения хуситов «Ансар Аллах» на территории Йемена.

Ранее в США рассказали о том, что может вызвать еще больший хаос на Ближнем Востоке.