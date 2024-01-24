В Днепре произошли взрывы

Взрывы раздались в украинском городе Днепре (ранее — Днепропетровск). Об этом сообщило издание «Страна.ua».

Других подробностей на текущий момент нет.

В настоящее время на всей территории Украины действует воздушная тревога.

24 января стало известно, что территория завода в подконтрольном украинским властям городе Бериславе подверглась ударам.

До этого спикер Воздушных сил (ВС) Вооруженных сил Украины (ВСУ) Юрий Игнат заявил, что российские ракетные удары не привязаны к символическим датам, поэтому Киев не может их спрогнозировать.

10 октября 2022 года, то есть через два дня после теракта на Крымском мосту, Вооруженные силы РФ начали наносить удары по украинской инфраструктуре. С тех пор воздушная тревога объявляется ежедневно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как подчеркивают в Минобороны России, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.