Названа возможная причина стягивания сил ВСУ к Херсонской области

Украинские войска стягивают живую силу и технику в район села Снигиревки, расположенного на подконтрольной Киеву части Херсонской области, для отработки маневров. Такого мнения придерживается политолог и военный эксперт Алексей Живов, которого цитирует «Лента.ру».

По его словам, указанная зона представляет собой «глубокий тыл» Вооруженных сил Украины (ВСУ). Специалист не исключил, что в этой локации украинские военнослужащие чувствуют себя в достаточной безопасности.

«Снигиревка <...> от Херсона километров 50-60 в сторону Николаевской области. Там, видимо, какие-то полигоны, где они что-то отрабатывают», — подчеркнул эксперт.

Также он добавил, что в Николаевской и Одесской областях Украины находятся морские порты. В связи с этим на данной территории сосредоточена вся логистика поставок боеприпасов ВСУ, уточнил Живов.

В конце эксперт предположил, что в будущем Киев может отправить сухопутные войска на Запорожское направление или в Харьковскую область. Здесь бойцы ВСУ будут оборонять регион или попробуют организовать диверсии на границе, резюмировал он.

24 января депутат Херсонской областной думы Юрий Барбашов со ссылкой на жителей города Николаева заявил, что колонны украинской техники направляются в сторону села Снигиревки. По словам парламентария, в последнее время на расположенных около населенного пункта полигонах начали раздаваться звуки военных учений.

Ранее в Крыму заявили, что украинские власти сделали первый шаг к признанию новых российских регионов.