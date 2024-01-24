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Украина заявила о поражении своих объектов инфраструктуры в Запорожской области

Малашко: в подконтрольной ВСУ части Запорожской области поражена инфраструктура

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Станислав Красильников/РИА Новости

Объекты инфраструктуры, которые находятся на подконтрольной Вооруженным силам Украины (ВСУ) части Запорожской области, разрушены в результате взрывов. Об этом сообщил назначенный Украиной глава местной администрации Юрий Малашко в Telegram-канале.

«Поступили сообщения о разрушении объектов инфраструктуры», — написал он.

При этом Малашко не стал уточнять, о каких именно объектах идет речь. Согласно его информации, несколько населенных пунктов подверглись ударам.

20 января Юрий Малашко сообщал, что на подконтрольной Киеву части Запорожской области были разрушены объекты инфраструктуры.

18 января Малашко сообщал аналогичную информацию о разрушении инфраструктуры.

За день до этого сообщалось, что 12 тыс. жителей населенного пункта Пологи Запорожской области (подконтрольного России) остаются без электроснабжения из-за атаки беспилотного летательного аппарата Вооруженных сил Украины (ВСУ), в результате которой был поврежден трансформатор.

Ранее в Запорожской области заявили о подготовке Киевом новой провокации.

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