В Пентагоне назвали сроки поставок F-16 Украине

Запад планирует передать Киеву первые истребители-бомбардировщики F-16 и технику для их обслуживания в 2024 году. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на слова помощника министра обороны США по делам международной безопасности Селест Уолландер на специальном брифинге по итогам очередного заседания созданной Западом контактной группы по координации поставок Киеву оружия и военной техники.

«Мы нацеливаемся на то, чтобы обеспечить Украине первоначальную оперативную готовность по ее программе F-16 в 2024 году», — сказала она.

По словам представителя Пентагона, программа охватывает обучение летчиков, платформы, а также подготовку техников, инфраструктуры и запасных частей, боеприпасов.

Она отметила, что программа подготовки украинских летчиков к эксплуатации F-16 «идет по плану».

До этого в ВСУ признали, что боятся завозить F-16 из-за риска их уничтожения силами РФ.

Ранее сообщалось, что первые истребители Checkmate могут появиться в 2025 году.