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Британский военный эксперт указал на особенность ударов России по ПВО Украины

Военный эксперт Меркурис заявил, что ВС РФ уничтожили немецкие IRIS-T на Украине

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Кадр из видео/Fighterbomber/Youtube

Британский военный эксперт Александер Меркурис заявил, что российские войска уничтожили немецкие установки ПВО IRIS-T на Украине ракетным ударом. Об этом он сообщил в своем блоге на YouTube.

«Россия продолжает наносить колоссальный ущерб системе противовоздушной обороны Украины. Они буквально охотятся за пусковыми установками. <…> Недавно ракетным ударом были уничтожены системы IRIS-T, отправленные на Украину Германией», — заявил Меркурис.

По мнению эксперта, ситуация на поле боя значительно меняется в связи с истощением возможностей украинской артиллерии, вызванной дефицитом снарядов, а также высокоточных ударов России по складам и казармам.

До этого руководитель министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев ждет, что после заседания Совета Украина-НАТО Запад объявит об укреплении украинской системы противовоздушной обороны (ПВО).

Ранее появилось первое фото российского ЗРК «Гибка-С» в зоне спецоперации.

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