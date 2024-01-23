В Пентагоне заявили, что ведут учет военной помощи Киеву

Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что Штаты не зафиксировали случаев нецелевого применения Украиной поставленных ей вооружений. Об этом пишет ТАСС.

Глава Пентагона заверил, что США продолжают тщательно следить за поставками и вести учет военной помощи Киеву. По его словам, пока нет убедительных доказательств неправомерного использования или незаконного перенаправления американского оборудования, которое передавали Украине.

До этого президент США Джо Байден заявлял о возможном скором заключении сделки с представителями Республиканской партии по поставкам помощи Украине. По его словам, она может состояться уже на этой неделе.

До этого издание Süddeutsche Zeitung сообщило, что Франция резко отреагировала на упреки со стороны ФРГ в недостаточной поддержке Украины. По данным газеты, канцлер Германии открыто потребовал от других стран Евросоюза последовать примеру его государства, удвоившего помощь Украине в этом году до €8 млрд. В первую очередь его призыв был обращен к Италии, Испании и Франции.

Ранее корреспондент CNN Фредерик Плейтген заявил об острой нехватке боеприпасов у ВСУ на фронте.