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Чешский экс дипломат предрек «раздел» Украины

Чешский экс-дипломат Друлак: Запад открыто начнет разделывать Украину

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РИА «Новости»

Западные партнеры Украины вскоре открыто будут говорить о «разделе» республики для прекращения боевых действий. С таким заявлением выступил бывший чешский высокопоставленный дипломат Петр Друлак в беседе с локальной газетой Parlamentni listy.

«Те, кто понимает, что Украина будет поделена и уменьшится, смотрят на вещи трезво», — утверждает он.

По мнению экс-дипломата, в главном сценарии, основанном на актуальном положении дел в зоне конфликта, предполагается, что Украина в будущем перестанет контролировать все свои международно признанные территории.

«Я не знаю, когда это произойдет: через пару месяцев, еще в этом году или через год, но ясно, что Украина не сохранится», — высказался Друлак.

В качестве примера он также привел ситуацию с отказом Запада от Афганистана и Ирака. По словам экс-дипломата, нечто подобное ждет и Украину.

В начале января британское издание The Spectator писало, что фактический раздел Украины стал единственным решением для западных стран.

Ранее в США заговорили о неизбежности раздела Украины.

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