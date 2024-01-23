Вооруженные силы Украины (ВСУ) несут огромные потери, о чем свидетельствуют увеличивающиеся площади кладбищ на территории страны. Об этом в подкасте газеты El Mundo заявил испанский военный корреспондент Хавьер Эспиноса.

Журналист лично побывал на Украине, включая прифронтовые зоны. Он своими глазами видел, как в городах ежедневно появляются десятки новых могил. В частности, подобную ситуацию Эспиноса наблюдал в Харькове, Запорожье и Днепре (бывший Днепропетровск).

«С украинской стороны огромные потери. Очень серьезные», — сказал военный корреспондент.

Он добавил, что украинские граждане утратили оптимизм по отношению к ситуации на поле боя. По словам журналиста, настроение людей изменилось из-за неудач ВСУ в зоне боевых действий.

23 января полковник Вооруженных сил Австрии Маркус Райснер заявил, что российские войска планомерно продвигаются вперед на всей линии соприкосновения. Вооруженные силы РФ вынуждают украинских солдат использовать все свои ресурсы, в связи с чем эксперт усомнился в способности ВСУ организовать новое контрнаступление в 2024 году.

Ранее побывавший на Украине немецкий журналист рассказал о патовой ситуации на поле боя.