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Дрон-камикадзе повредил автомобиль в Белгородской области

Белгородский губернатор Гладков сообщил об атаке дрона-камикадзе по хутору Балки

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Shutterstock

Дрон-камикадзе ВСУ повредил автомобиль на хуторе Балки Шебекинского городского округа Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

В результате атаки был поврежден автомобиль, однако никто не пострадал. На месте происшествия работают оперативные службы.

До этого ВСУ за сутки 60 раз обстреляли Белгородскую область.

Обстрелам подверглись шесть приграничных юго-западных районов: Белгородский, Борисовский, Шебекинский, Краснояружный, Волоконовский и Грайворонский. Всего в регионе 13 районов. Помимо артиллерийских обстрелов, регион девять раз подвергся атаке беспилотников.

«В Белгородском районе по селу Устинка выпущен 21 артиллерийский снаряд, по селу Журавлевка – 4 артиллерийских снаряда, по селу Солнцевка – один гранатометный выстрел, по МАПП «Нехотеевка» – 3 артиллерийских снаряда», — сообщил Гладков.

В результате обстрелов никто не пострадал, оказались повреждены крыши некоторых домовладений.

Ранее ВСУ обстреляли поселок Красное Белгородской области.

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Обстрелы Белгородской области
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