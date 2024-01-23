Стало известно, сколько снарядов планирует закупить НАТО

НАТО планирует приобрести около 220 тыс. артиллерийских боеприпасов в рамках контракта на сумму $1,2 млрд, о заключении которого накануне объявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг. Об этом сообщает агентство AFP, ссылаясь на источник.

Он уточнил, что речь идет об артиллерийских боеприпасах калибра 155 мм, которые активно используют Вооруженные силы Украины (ВСУ).

В октябре 2023 года заместитель генсека НАТО Мирча Джоанэ заявил, что страны Североатлантического альянса подписали контракты с военной промышленностью на €2,4 млрд для производства боеприпасов.

До этого Йенс Столтенберг заявлял, что Североатлантический альянс заключил рамочные контракты по поставкам Украине основных видов боеприпасов на €2,4 млрд. Соответствующее заявление он сделал на совместной пресс-конференции с главой украинского государства Владимиром Зеленским в Киеве.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.