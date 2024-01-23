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НАТО подписало контракт на закупку боеприпасов калибра 155 мм

НАТО заключило контракт на $1,2 млрд на закупку боеприпасов калибра 155 мм

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Global Look Press

НАТО подписало контракт на $1,2 млрд на закупку артиллерийских боеприпасов калибра 155 мм. Об этом журналистам сообщил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг после церемонии подписания документа, передает ТАСС.

«Заключили контракт на закупку артиллерийских боеприпасов калибра 155 мм стоимостью в $1,2 млрд», — заявил он.

В октябре 2023 года заместитель генсека НАТО Мирча Джоанэ заявил, что страны Североатлантического альянса подписали контракты с военной промышленностью на €2,4 млрд для производства боеприпасов.

До этого Йенс Столтенберг заявлял, что Североатлантический альянс заключил рамочные контракты по поставкам Украине основных видов боеприпасов на €2,4 млрд. Соответствующее заявление он сделал на совместной пресс-конференции с главой украинского государства Владимиром Зеленским в Киеве.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.

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