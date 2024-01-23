В ДНР нашли выброшенную гумпомощь для участников СВО

Дальнобойщик Александр Закутний обнаружил в городе Амвросиевка на границе Донецкой народной республики с Ростовской областью свалку из гуманитарной помощи для участников специальной военной операции. Об этом сообщил местный портал «161.RU».

Мужчина рассказал, что возвращался из Донбасса, куда привозил гумпомощь. По дороге он сделал остановку в Амвросиевке. К машине подошел местный пожилой житель и рассказал, что рядом есть такая свалка, показал, что удалось из нее достать.

По словам местного жителя, по вещам проехались бульдозер и трактор. Он предположил, что изначально гумпомощь могла быть в коробках.

«Ленточные носилки всякие разные, медикаменты, халаты медицинские, жгуты, косынки, сухой душ солдатский... теплые куртки, сапоги резиновые новые», — поделился дальнобойщик о содержимом свалки.

Также очевидец рассказал Закутному, что там нашли ящик, в котором были рисунки и письма детские. По его словам, на месте свалки не было никаких опознавательных знаков, словно кто-то намеренно хотел все запрятать.

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