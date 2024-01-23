Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В ДНР нашли выброшенную гумпомощь для участников СВО

На свалке на границе ДНР и Ростовской области нашли гумпомощь для участников СВО

close
100%
Mstyslav Chernov/AP

Дальнобойщик Александр Закутний обнаружил в городе Амвросиевка на границе Донецкой народной республики с Ростовской областью свалку из гуманитарной помощи для участников специальной военной операции. Об этом сообщил местный портал «161.RU».

Мужчина рассказал, что возвращался из Донбасса, куда привозил гумпомощь. По дороге он сделал остановку в Амвросиевке. К машине подошел местный пожилой житель и рассказал, что рядом есть такая свалка, показал, что удалось из нее достать.

По словам местного жителя, по вещам проехались бульдозер и трактор. Он предположил, что изначально гумпомощь могла быть в коробках.

«Ленточные носилки всякие разные, медикаменты, халаты медицинские, жгуты, косынки, сухой душ солдатский... теплые куртки, сапоги резиновые новые», — поделился дальнобойщик о содержимом свалки.

Также очевидец рассказал Закутному, что там нашли ящик, в котором были рисунки и письма детские. По его словам, на месте свалки не было никаких опознавательных знаков, словно кто-то намеренно хотел все запрятать.

Ранее Путин поручил поддержать «Комитет семей воинов Отечества».

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами