Губернатор Курской области прокомментировал громкие звуки над Курском

Губернатор Курской области Роман Старовойт объяснил громкие звуки над Курском работой Минобороны РФ. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Громкие звуки, которые слышны над Курском, — это работа Министерства обороны РФ», — пояснил Старовойт.

Он также призвал всех сохранять спокойствие.

До этого губернатор Севастополя Михаил Развозжаев говорил, что громкие звуки в центре города слышны из-за тренировки Черноморского флота.

Он добавил, что тренировки должны были продлиться в течение всего дня 20 января.

До этого Старовойт прокомментировал указ президента Украины Владимира Зеленского о российских землях. По словам курского губернатора, он противоречит здравому смыслу.

22 января Зеленский подписал указ, где перечислены регионы России, в которых исторически проживали украинцы. Среди них: Ростовская, Белгородская, Брянская, Курская, Воронежская области и Краснодарский край.

Ранее в Минобороны заявили, что Россия в ходе СВО демилитаризует страны НАТО.