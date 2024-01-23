В РФ предложили запретить дискриминацию при найме из-за службы в армии

Власти РФ хотят запретить работодателям отказывать в трудоустройстве по причине службы в армии или при наличии инвалидности. Об этом сообщает РБК со ссылкой на таблицу поправок, подготовленных к рассмотрению рабочей группой комитета Госдумы по труду.

По словам журналистов, с инициативой выступило Государственно-правовое управление при президенте (ГПУ). Минтруд его частично поддержал.

ГПУ предложило запретить работодателям отказывать в трудоустройстве бывшим военнослужащим — отслужившим по контракту, мобилизованным и добровольцам. Соответствующие изменения хотят внести в Трудовой кодекс.

Кроме того, ГПУ предложило дать правительству полномочия определять категории работников и организаций, имеющих право получить бронь от призыва в период мобилизации.

До этого секретарь Генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак сообщал, что за 2023 год члены группы по вопросам Специальной военной операции (СВО) отработали более 42 тыс. обращений от участников и их семей.

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