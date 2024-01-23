Власти Израиля прокомментировали сообщения о двухмесячном перемирии

Советник премьер-министра Израиля Дмитрий Гендельман заявил, что Израиль рассматривает различные варианты прекращения огня в секторе Газа. Об этом сообщает РБК.

Таким образом Гендельман прокомментировал сообщение издания Axios о предложении двухмесячного перемирия в секторе Газа и освобождении всех заложников. По словам советника Нетаньяху, это сообщение не до конца соответствует действительности.

«Израиль продолжает оказывать военное давление на ХАМАС с целью скорейшего освобождения всех заложников, при этом рассматривает различные варианты прекращения огня на некоторое время, но ни о каком перемирии речь не идет», — пояснил Гендельман.

До этого телеканал CNN со ссылкой на чиновников сообщал, что Израиль в рамках более широкого соглашения о прекращении огня предложил высокопоставленным лидерам палестинской группировки ХАМАС покинуть сектор Газа.

Ранее в ХАМАС заявили, что Запад возвел «нерушимую стену» между собой и арабским миром.