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Французского наемника заметили на фото с оружием на Украине

Француз Дрион из «харьковского списка» публиковал фото с оружием на Украине

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Viacheslav Ratynskyi/Reuters

Француз Алексис Дрион, находившийся в Харькове во время удара Вооруженных сил (ВС) РФ по расположению иностранных наемников, был замечен на фотографии с оружием на Украине. Об этом сообщает РИА Новости.

По информации агентства, список передали французские волонтеры из организации SOS Donbass. В нем значилось имя Дриона 1986 года рождения. В соцсети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) есть открытый аккаунт с таким именем. Последние сообщения в нем опубликованы в июне 2023 года. Также журналисты нашли самые свежие фото, предположительно сделанные на Украине.

Отмечается, что на одном из снимков мужчина в военной форме полулежит на земле. Рядом с ним находится автомат Калашникова. На форме у бойца нашит французский флаг, также имеется ленточка в цветах украинского флага.

3 июня Дрион выложил фото, где стоит с автоматом на одном колене перед пикапом.

До этого Telegram-канал Mash сообщал, что сын французского бригадного генерала оказался среди погибших при ударе российской армии по пункту временной дислокации иностранных наемников в Харькове.

Ранее депутат Безуглая предложила кандидатов на должность нового главкома ВСУ.

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