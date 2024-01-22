В Севастополе объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в городе Севастополе. С таким предупреждением для жителей в своем Telegram-канале выступил губернатор Михаил Развожаев.

«Внимание всем! [Объявляется] воздушная тревога», — написал он в 22:07 мск. Последний раз о потенциальной опасности с неба глава города сообщал 21 января. Тогда он дважды проинформировал севастопольцев — в 13:03 мск и в 15:16 мск.

В Telegram-канале дирекции по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры Севастополя также подтвердили, что из-за тревоги в городе прекратил движение морской и наземный общественный транспорт.

При этом Развожаев объявил 23 и 24 января в Севастополе выходными днями. Решение связано с перебоями с водоснабжением в городе из-за обильных осадков и паводка.

Водоснабжение в большинстве районов Севастополя было отключено из-за подтопления гидроузлов еще 19 января. Сейчас ведутся работы по его восстановлению, однако, как отмечал губернатор, на фильтрацию воды для ее дальнейшей подачи жителям города требуется больше времени.

Ранее Развожаев рассказал подробности атаки вооруженных сил Украины на город.