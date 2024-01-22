Политолог: американские ЗРК Patriot показали свою неэффективность

Американские зенитные ракетные комплексы (ЗРК) Patriot продемонстрировали свою неэффективность в ходе конфликта на Украине. Об этом в эфире Tsargrad.tv заявил главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко. Он отметил, что в этом уже смогли убедиться такие импортеры данных ЗРК, как Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты.

«Поэтому рынок ждет и смотрит, чем завершится СВО. И в этом плане экспорт оружия — это прежде всего экспорт безопасности. Россия как победившая страна будет иметь колоссальные позиции на мировом рынке оружия. А, экспортируя безопасность, мы влияем на политику. Мы меняем расклады», — сказал Коротченко.

В этом контексте России важно геополитическое целеполагание, добавил он.

Военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук до этого отмечал, что танки Challenger и ЗРК Patriot оказались самым переоцененным западным оружием в украинском конфликте.

Танки Challenger, по его словам, несмотря на положительные рецензии от англичан, подрываются российскими войсками. Patriot также не выполнил ни одной задачи, считает эксперт.

Ранее на Украине заявили, что страна из-за ударов России не может производить оружие.