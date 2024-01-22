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В ФРГ назвали одной из основных причин провала наступления ВСУ минные заграждения РФ

Генерал бундесвера Фройдинг назвал мины одной из причин провала наступления ВСУ

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Игорь Маслов/РИА Новости

Руководитель рабочей группы по координации помощи Украине при министерстве обороны ФРГ генерал-майор Кристиан Фройдинг назвал основными причинами провала наступления украинской армии российские минные заграждения, отсутствие поддержки с воздуха и проблемы с противовоздушной обороной. Об этом, ссылаясь на немецкую газету Welt am Sonntag, сообщает ТАСС.

По словам Фройдинга, в Германии, как и на самой Украине, летом и осенью были завышенные ожидания, которые не осуществились. Причиной этого стало отсутствие поддержки с воздуха и противовоздушной обороны для сопровождения атакующих сил от воздушных ударов. Кроме того, огромную роль сыграли «выходящие за рамки воображения» российские минные заграждения, имеющие плотность до 17 мин на квадратный метр и протяженность до 10 на три километра.

Генерал Фройдинг заявил, что в настоящее время военной инициативой обладает российская сторона. Он выразил мнение, что конфликт и его развитие не поддаются «математическим расчетам».

Ранее сообщалось, что Европейский союз разработал новый способ финансирования Украины на €20 млрд.

Ранее генерал чешской армии в запасе назвал ошибки Украины при контрнаступлении.

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