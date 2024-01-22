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БПЛА шиитов нанесли удары по базам США у месторождений нефти в Сирии

В САР беспилотники шиитов нанесли удары по двум базам США у месторождений нефти

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Alexander Ermochenko/Reuters

Согласно сообщению телеканала Al Mayadeen, военная база США в районе нефтяного месторождения Эль-Омар на востоке Сирии подверглась атаке беспилотных летательных аппаратов. На территории военного объекта произошли несколько взрывов, раскаты которых были слышны в окрестностях.

Ответственность за нападение взяло на себя движение «Исламское сопротивление Ирака». В заявлении формирования, размещенном в Telegram-канале, говорится, что его бойцы провели эту атаку в ответ на ситуацию в секторе Газе. В тексте указывается, что «движение будет продолжать борьбу с американскими оккупационными силами как в Ираке, так и в соседних странах».

Ранее беспилотники-камикадзе появились в небе над американской базой в Эш-Шаддади, расположенной на юге сирийской провинции Хасеке рядом с нефтяным месторождением Эль-Джеббиса. Наземные средства ПВО открыли по ним заградительный огонь. О последствиях этого нападения сведений не приводится.

Источники в силовых структурах Ирака сообщили Al Mayadeen, что 20 января база США Айн-эль-Асад в западной провинции Анбар подверглась ударам. По этому военному объекту было выпущено 10 ракет большого калибра. Представитель американского командования в Ираке сообщил о двух пострадавших в рядах военнослужащих.

27 декабря в иракской провинции Анбар военную базу американцев атаковали ракетами.

Ранее политолог объяснил решение Ирака вывести иностранный воинский контингент из страны.

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