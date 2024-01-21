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В Белоруссии рассказали, как будут расценивать нападение на своих союзников

Генштаб РБ: Минск расценит нападение на союзников как агрессию против себя

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Виктор Толочко/РИА «Новости»

Начальник информационно-аналитического управления Генштаба Вооруженных сил Белоруссии Артем Буторин заявил, что Белоруссия в соответствии с новой Военной доктриной будет рассматривать нападение на своих союзников как нападение на свою территорию, передает ТАСС.

«Нападение на любое союзное нам государство будет считаться нападением на Республику Беларусь», — сказал он.

До этого президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что определенное количество российских ядерных боеголовок перемещено на территорию республики.

Начальник генштаба Вооруженных сил Белоруссии и первый замминистра обороны Виктор Гулевич заявил, что в Белоруссии появится уполномоченный орган по мобилизационной подготовке экономик.

Ранее в Белоруссии арестовали агента СБУ.

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