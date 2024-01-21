В Британии заявили, что Украина строит свою «линию Суровикина»

Украина начала строить собственную «линию Суровикина» на фоне возможного наступления Вооруженных сил РФ. Об этом пишет британская газета The Telegraph.

«Линией Суровикина» называют сеть траншей, минных полей, колючей проволоки и огневых позиций, которые были возведены российскими войсками для отражения наступления ВСУ, когда командующим объединенной группировкой войск был генерал армии Сергей Суровикин.

По данным издания, Украина построила более 965 км новых бетонных траншей и подземных командных центров для укрепления позиций.

«Новые укрепления появились вдоль ключевых участков фронта протяженностью более 621 мили (около 965 км), поскольку беспорядочное контрнаступление Киева превратилось в то, что военные аналитики назвали «активной обороной» <...> Новые оборонительные сооружения очень напоминают так называемую «линию Суровикина»...» — говорится в материале.

Как отмечает издание, минные поля, «от которых страдали украинские бригады западных танков и бронемашин, обученные НАТО, были воспроизведены Киевом», однако ВСУ оказались в затруднительном положении, и их оборона просто «не может быть такой жесткой вдоль линии фронта, как российские укрепления».

Цель Украины на 2024 год, считают в The Telegraph, состоит в том, чтобы пополнить свои пострадавшие в боях силы и восстановить наступательную боевую мощь в преддверии 2025 года.

По словам экспертов, поддержание гибкой линии обороны позволит ВСУ тренироваться, а также обеспечит готовность в случае возникновения возможности для наступления.

В декабре газета The Wall Street Journal писала, что Украине не получится провести следующее крупное контрнаступление до 2025 года.

Ранее командир ВСУ заявил, что РФ обладает преимуществом в применении FPV-дронов.