Буданов заявил о невозможности обойтись без дополнительной мобилизации

Глава Главного управления разведки (ГУР) Украины Кирилл Буданов заявил, что Украина не сможет обойтись без дополнительной мобилизации. Об этом он сообщил в интервью Financial Times.

«Немыслимо даже думать, что мы сможем обойтись без мобилизации. Нехватка (военнослужащих на фронте. — «Газета.Ru») ощутима», — заявил он.

Также он не согласился с оценкой, что контрнаступление Украины на фронте прошлым летом полностью провалилось. Он отметил, что нельзя говорить о том, что «произошла катастрофа».

До этого сообщалось, что новая редакция законопроекта об усилении мобилизации на Украине будет представлена в Раду в ближайшие несколько недель.

В декабре 2023 года генеральный штаб ВСУ просил мобилизовать дополнительно 450-500 тысяч человек. Правительство внесло в парламент законопроект о мобилизации, но он вызвал негодование и был отправлен на доработку.

Ранее в Минобороны Украины прокомментировали введение электронных повесток.