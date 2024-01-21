Выросло число жертв при обстреле Кировского района Донецка

Мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил в Telegram-канале, что число жертв обстрела Кировского района города со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) выросло до 18 человек.

Согласно сообщению Кулемзина, также известно о 13 раненых.

«Информация продолжает поступать», — написал мэр.

До этого Кулемзин сообщил о гибели не менее восьми человек при ударе по микрорайону Текстильщик в Кировском районе Донецка.

9 ноября постпред РФ при ООН Василий Небензя в ходе заседания Совета Безопасности ООН заявил, что Вооруженные силы Украины с февраля 2022 года обстреляли ДНР свыше 25 тысяч раз, а на территорию республики упало порядка 145 тысяч снарядов.

До этого Небензя назвал массированный обстрел Донецка со стороны Вооруженных сил Украины 7 ноября 2023 нарушением норм международного права. По словам дипломата, украинские войска в этот день трижды атаковали гражданские объекты в центре города, выпустив ракеты из РСЗО HIMARS и РСЗО «Ураган».

Ранее при обстреле Донецка со стороны ВСУ пострадали пять мирных жителей.