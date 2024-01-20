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На Украине спрогнозировали скорое отступление ВСУ из-за ударов артиллерии РФ

Лапин: ВСУ придется отступить вглубь страны из-за преимущества РФ в артиллерии

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Станислав Красильников/РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) будут вынуждены отступить вглубь своей территории для сокращения линии фронта. Об этом заявил украинский политик Игорь Лапин в интервью YouTube-каналу «Фабрика новостей».

«Статичный фронт при отсутствии преимущества в артиллерии даст возможность россиянам разбирать на молекулы наши блиндажи, наши укрепрайоны, которые ребята строят своими силами», – сказал Лапин.

По его словам, переход украинской армии к стратегической обороне требует подготовленных бетонных укреплений, которых у ВСУ нет. Он отметил, что деревянные блиндажи, которые используют украинские военные, не способны выдержать прямого попадания снаряда.

Политик подчеркнул, что ВСУ нужно заняться возведением оборонительных рубежей при помощи спецтехники в глубине территории Украины.

В декабре Лапин отметил, что Россия бережет своих солдат, уничтожая украинские позиции артиллерией.

До этого военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук, заявил, что главной потерей Вооруженных сил Украины является утрата работоспособности ее артиллерии из-за нехватки снарядов.

Ранее ВСУ отвели свои системы ПВО в тыл из-за ударов российских военных.

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Операция на Украине
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