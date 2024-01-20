В Ираке обстреляли американскую военную авиабазу

Авиабаза США Айн-аль-Асад в провинции Анбар на западе Ирака подверглась ракетному обстрелу. Об этом сообщает телеканал AlHadath.

Источник в службах безопасности сообщил телеканалу, что по базе Айн аль-Асад было выпущено более 20 ракет.

В сообщении указано, что в районе, откуда были выпущены ракеты в направлении военной базы, были проведены проверки безопасности.

Отмечается, что ответственность за эту атаку взяли на себя ополченцы ливанского движения «Хезболла» и иракского движения «Ан-Нуджаба».

С начала обострения палестино-израильского конфликта американские базы в Ираке, а также американские войска в Сирии регулярно подвергаются обстрелам. Ответственность за атаки берут на себя действующие в Ираке вооруженные шиитские группировки.

Так, 18 января беспилотник атаковал базу США в Иракском Курдистане.

За несколько дней до этого шиитские группировки объявили о нападении на три военные базы США в Ираке и Сирии.

Ранее в ХАМАС заявили, что Запад возвел «нерушимую стену» между собой и арабским миром.