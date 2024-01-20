Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Германии заявили о тактическом успехе РФ на поле боя

Welt: армия России достигла тактического успеха в зоне спецоперации

close
100%
Алексей Майшев/РИА Новости

Вооруженные силы РФ добились тактического успеха на Донецком направлении. Об этом сообщил Кристоф Ваннер в репортаже для немецкого Die Welt.

«Россия добилась тактического успеха на Донецком направлении», — рассказал он.

Журналист отметил, что российские войска взяли под свой контроль село Веселое.

Также он обратил внимание на успехи ВС РФ в Херсонской области, где войска постепенно выбивают Вооруженные силы Украины (ВСУ) с левого берега Днепра.

До этого глава офиса украинского президента Андрей Ермак заявил, что прошедшее весенне-летнее контрнаступление Вооруженных сил Украины на южном участке фронта было «довольно успешным». Также Ермак указал, что переход украинской армии к оборонительной стратегии «невозможен».

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя эти слова, заявила, что контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) оказалось успешным для России, а не для Киева.

Ранее в Германии заявили, что Украина планирует новое контрнаступление в 2024 году.

Все новости на тему:
Контрнаступление Украины
Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами