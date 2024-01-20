В офисе Зеленского высказались об оборонительной стратегии в конфликте с Россией

Вооруженные силы Украины иногда переходят в оборону, но в конфликте с Россией нельзя только защищаться, заявил глава офиса президента Украины Андрей Ермак. Его слова приводит испанское издание El Mundo.

«У нас есть опыт того, что влечет за собой оборонительная война. Мы это делали начиная с 2014 года. Оборонительную войну вести невозможно. Мы не собираемся останавливаться», — сказал Ермак.

До этого газета Financial Times со ссылкой на анонимного западного чиновника сообщила, что на Западе не ждут от Вооруженных сил Украины наступления. Вместо этого Украине предлагают перейти к стратегии «активной обороны», что вкупе с ударами большой дальности должно позволить Украине «нарастить свои силы» в 2024 году и подготовиться к 2025 году, отметили в FT.

При этом бывший глава украинского министерства обороны Андрей Загороднюк в интервью той же газете заявил, что переход ВСУ в активную оборону без наступления станет фатальной ошибкой «исторических масштабов». По мнению экс-министра, подобная тактика означала бы передачу инициативы на поле боя Вооруженным силам (ВС) России.

Ранее экс-разведчик США заявил, что у Украины нет шансов на выживание в 2024 году.