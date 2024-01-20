Украинский эксперт по дронам заявила, что людям «отрывает руки» при производстве БПЛА

Украинцы получают серьезные ранения и погибают при кустарном производстве снарядов для дронов. Об этом сообщила директор Центра поддержки аэроразведки (ЦПА) Украины Мария Берлинская в эфире YouTube-канала Натальи Мосийчук.

«Хлопцы и девчата вручную это скручивают, им отрывает руки, они гибнут. Пацанам на прошлой неделе поотрывало руки, потому что нет штатных боеприпасов, и они на эти FPV-дроны или на «Мавики», или на «Бомберы» скручивают эти ВОГи (осколочные боеприпаса для гранатомётов. — прим. «Газеты.Ru», — сказала эксперт по дронам.

20 января отставной офицер американской разведки морской пехоты и военный аналитик Скотт Риттер заявил, что Украина не получит от Соединенных Штатов помощь, которая позволит ей выжить в 2024 году.

До этого немецкий журналист Пауль Ронцхаймер сказал, что Вооруженные силы Украины оказались в патовой ситуации из-за дефицита снарядов и усталости солдат.

Тем временем помощники президента США Джо Байдена заявили конгрессменам, что в случае отказа в финансировании военных расходов Украины Россия может выиграть конфликт в течение ближайших месяцев или даже недель. На засекреченной встрече советник по национальной безопасности Джейк Салливан и директор национальной разведки Аврил Хейнс раскрыли руководству конгресса секретные данные о том, когда ключевые военные ресурсы Украины подойдут к концу.

Ранее в США рассказали, почему Запад откладывает поставки F-16 на Украину.