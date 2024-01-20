Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Украинский эксперт по дронам заявила, что людям «отрывает руки» при производстве БПЛА

Директор ЦПА Берлинская: украинцам отрывает руки при производстве БПЛА

close
100%
Станислав Красильников/РИА Новости

Украинцы получают серьезные ранения и погибают при кустарном производстве снарядов для дронов. Об этом сообщила директор Центра поддержки аэроразведки (ЦПА) Украины Мария Берлинская в эфире YouTube-канала Натальи Мосийчук.

«Хлопцы и девчата вручную это скручивают, им отрывает руки, они гибнут. Пацанам на прошлой неделе поотрывало руки, потому что нет штатных боеприпасов, и они на эти FPV-дроны или на «Мавики», или на «Бомберы» скручивают эти ВОГи (осколочные боеприпаса для гранатомётов. — прим. «Газеты.Ru», — сказала эксперт по дронам.

20 января отставной офицер американской разведки морской пехоты и военный аналитик Скотт Риттер заявил, что Украина не получит от Соединенных Штатов помощь, которая позволит ей выжить в 2024 году.

До этого немецкий журналист Пауль Ронцхаймер сказал, что Вооруженные силы Украины оказались в патовой ситуации из-за дефицита снарядов и усталости солдат.

Тем временем помощники президента США Джо Байдена заявили конгрессменам, что в случае отказа в финансировании военных расходов Украины Россия может выиграть конфликт в течение ближайших месяцев или даже недель. На засекреченной встрече советник по национальной безопасности Джейк Салливан и директор национальной разведки Аврил Хейнс раскрыли руководству конгресса секретные данные о том, когда ключевые военные ресурсы Украины подойдут к концу.

Ранее в США рассказали, почему Запад откладывает поставки F-16 на Украину.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами