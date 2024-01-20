Бойцам — участникам СВО вручили боевые награды

Заместитель министра обороны России, начальник главного военно-политического управления Вооруженных сил Виктор Горемыкин вручил российским бойцам боевые награды. Об этом сообщает РИА Новости.

Вручение боевых наград прошло в военном госпитале в Воронеже, где Горемыкин также встретился и пообщался с семьями военнослужащих.

«Он вручил 15 медалей «За отвагу», «За боевые отличия» военнослужащим, проявившим мужество и героизм при выполнении боевых задач в зоне проведения СВО, и передал поздравления и добрые пожелания от министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу», — заявили в Минобороны.

Кроме военнослужащих, государственные награды получили 15 медицинских сотрудников военного госпиталя — им вручили медали «За помощь и милосердие».

До этого ярославские десантники взяли штурмом опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Артемовском.

Ранее командир ВСУ заявил, что РФ обладает преимуществом в применении FPV-дронов.