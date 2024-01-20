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В США заявили об опасном устаревании ядерного арсенала страны

WSJ: ядерный арсенал США опасно устарел и уступает России

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Кадр из видео/Department of Defense

Ядерный арсенал Соединенных Штатов опасно устарел и уступает России. Такое мнение в газете Wall Street Journal выразили сенаторы Роджер Уикер и Дебра Фишер.

«Кремль может похвастаться преимуществом десять к одному над США в тактическом ядерном оружии малой дальности, а также в межконтинентальных ядерных торпедах и крылатых ракетах», — написали они.

Сенаторы заявили, что сохранение ядерного щита является для США приоритетной задачей, при этом критически важные обновления ракетного арсенала недостаточно финансируются и отстают от графика. По их мнению, и конгресс, и Белый дом должны оперативно подключиться к решению этой проблемы.

Авторы колонки обратили внимание на то, что программа создания и развертывания межконтинентальных баллистических ракет Sentinel сталкивается с дефицитом важнейших технологий, а также сильным удорожанием и нехваткой квалифицированной рабочей силы.

31 октября стало известно, что американский оборонно-промышленный концерн Lockheed Martin получил контракт от Минобороны США на сумму почти в $1 млрд. Сделка заключена в рамках программы изготовления межконтинентальной баллистической ракеты Sentinel.

Ранее сообщалось, что военно-воздушные силы США намерены запросить более $73 млрд на разработку и закупку нового бомбардировщика B-21 и межконтинентальной баллистической ракеты Sentinel.

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