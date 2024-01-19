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В Курске отменили ракетную тревогу

Губернатор Старовойт сообщил об отмене ракетной опасности в Курске

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Телеграм-канал «Роман Старовойт»

В Курске чуть более чем через 10 минут после объявления ракетной тревоги отменили ее введение на территории города. С таким объявлением выступил губернатор Курской области Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

«Отбой ракетной опасности», — написал глава региона. Первое сообщение с оповещением о ракетной опасности было опубликовано в 20:55 мск. Уточнение об отмене появилось в канале в 21:07 мск.

Губернатор призывал жителей Курска не подходить к окнам, если они находятся в квартирах, а наиболее безопасным вариантом назвал уход в ванную или коридор. При этом горожанам, оказавшимся на улице, Старовойт посоветовал уйти в безопасное место.

15 января глава Курской области сообщал, что над территорией Фатежского района региона были сбиты три ракеты, запущенные вооруженными силами Украины (ВСУ). По его словам, в результате снаряды были сбиты российскими средствами противовоздушной обороны (ПВО).

Ранее стали известны подробности атаки ВСУ на курский поселок Теткино.

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