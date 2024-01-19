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В Курске объявили ракетную тревогу

Губернатор Старовойт сообщил о ракетной тревоге в Курске

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Владимир Астапкович/РИА Новости

В Курске объявлена ракетную тревогу. Об этом сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

«Запущено оповещение ракетной опасности», — написал глава региона.

Он призвал местных жителей поберечь себя и укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами, например в коридоре, ванной, туалете, кладовке, и категорически не подходить к окнам. Тем, кто находится на улице, рекомендуется попасть в убежище или в любое другое безопасное место.

Некоторое время назад Старовойт заявлял, что в селе Свердликово Суджанского района Курской области был зафиксирован прилет беспилотника-камикадзе Вооруженных сил Украины (ВСУ). Согласно его информации, никто не пострадал, но осколки беспилотного летательного аппарата повредили фасад жилого помещения и выбили окна. Кроме того, поврежден легковой автомобиль.

До этого над территорией Фатежского района Курской области были сбиты три ракеты, запущенные ВСУ.

Ранее в Белгороде объявили ракетную тревогу.

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