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Военные России за неделю отбили 25 атак на Купянском направлении

Минобороны РФ: войска за неделю отразили 25 атак ВСУ на Купянском направлении

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Евгений Биятов/РИА Новости

За неделю с 13 по 19 января российские военнослужащие отбили 25 атак вооруженных сил Украины (ВСУ) на Купянском направлении. Об этом сообщили журналистам в Минобороны России.

«Отражены 25 атак штурмовых групп 32-й, а также 115-й механизированных, 57-й мотопехотной, 25-й воздушно-десантной, 95-й десантно-штурмовой бригад и 103-й бригады теробороны [вооруженных сил Украины]», — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что атаки украинских военнослужащих проводились в районах населенных пунктов Синьковка, Песчаное и Табаевка на территории Харьковской области.

При этом в Минобороны уточнили, что на данном направлении подразделения «Западной» группировки войск России смогли улучшить положение по переднему краю на отдельных участках фронта.

По данным ведомства, потери противника за неделю составили свыше 560 военнослужащих, 10 танков, восемь боевых бронированных машин, 26 автомобилей и восемь орудий полевой артиллерии. Также на Купянском направлении было уничтожено два полевых склада боеприпасов.

14 января Минобороны сообщило об уничтожении склада боеприпасов ВСУ в Харьковской области, а также американской артиллерийской системы М777.

Ранее были раскрыты подробности уничтожения украинского центра управления беспилотниками под Купянском.

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