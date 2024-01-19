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ВС РФ прорвались в жилую застройку Авдеевки

Представитель ДШК Селиванов: ВС РФ заняли важнейший укрепрайон в Авдеевке

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РИА Новости

Российские военные, по предварительной информации, взяли под свой контроль один из важнейших укрепленных районов вблизи промышленной зоны в Авдеевке. Об этом сообщил представитель Добровольческого штурмового корпуса (ДШК) Алексей Селиванов, пишет «Лента.ру».

По его словам, бойцы Вооруженных сил РФ прорвались в жилую застройку города с юга. В операции приняли участие штурмовые отряды бригады «Ветераны», которые к полудню 19 января заняли четыре улицы в частном секторе.

Селиванов подчеркнул, что за последние сутки российские войска продвинулись вперед на несколько километров. При этом солдаты ожидали мощной контратаки со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), но ее не произошло.

«Всего два раза попытались отбить, но на удивление слабо», — сказал представитель ДШК.

Он добавил, что сначала военные ВС РФ взяли под свой контроль один из укрепрайонов на возвышенности вблизи промышленной зоны. Данный объект солдаты прозвали «Мусоркой».

После этого российским войскам открылся путь вглубь населенного пункта. Им понадобилось всего несколько часов, чтобы заставить украинских бойцов отступить. Селиванов не исключил, что у ВСУ не осталось ресурсов для ответа на действия ВС РФ.

Ранее россиянам рассказали, в чем заключается важность Авдеевки.

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