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Производителю F-16 и HIMARS предложили инвестировать в оборону Литвы

МИД Литвы предложил производителю F-16 инвестировать в оборону страны

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Mandel Ngan/Pool/AP

Министр иностранных дел Литвы Габриэль Ландсбергис во время встречи с представителями компании Lockheed Martin предложил производителю реактивных систем залпового огня HIMARS и истребителей F-16 инвестировать в оборону страны. Об этом сообщается на официальном сайте литовского МИДа.

«Мы предлагаем лучшие условия для инвестиций в оборонную промышленность Литвы, у нас есть необходимый опыт, и мы надеемся, что оборонные инвестиции в нашу страну станут основой для ремонта и производства военной техники в Литве», — сказано в пресс-релизе.

Ландсбергис ранее выразил мнение, что для успешного разрешения украинско-российского конфликта необходимо увеличить поставки вооружений союзниками Киева в десятки раз.

19 января президент Литвы Гитанас Науседа признал, что страны Запада устали от конфликта на Украине.

До этого командующий вооруженными силами Литвы Вальдемарас Рупшис заявил, что страны Запада утратили свой оборонный потенциал. По его словам, военно-производственные мощности растут, однако они не отвечают современным потребностям.

Ранее в Литве назвали «кошмарные» последствия прихода Дональда Трампа к власти в США.

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