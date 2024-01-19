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В Кремле ответили на вопрос о потере самолетов А-50 и Ил-22

Песков отказался комментировать публикации о потере самолетов А-50 и Ил-22

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Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос корреспондента «Газеты.Ru», заявил, что не может прокомментировать информацию о потере над Азовским морем самолетов А-50 и Ил-22 ВС РФ. О том, что самолеты были сбиты, писали российские военкоры.

«Я по-прежнему не смогу дать вам какой-то информации по этому вопросу, потому что это все-таки касается хода военной операции и это прерогатива наших военных. Я предлагаю вам адресовать вопрос министерству обороны», — сказал представитель Кремля.

До этого издания РБК-Украина и «Громадське» со ссылкой на источники в минобороны Украины утверждали, что украинские войска сбили российский самолет-разведчик А-50, а также повредили самолет Ил-22. О потере двух военных бортов писали и российские военкоры — но не все из них подтверждали причастность к этому ВС Украины.

15 января пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле отсутствует информация о том, что Россия могла потерять два военных самолета над Азовским морем. Позднее военный корреспондент Юрий Котенок в своем Telegram-канале выложил фотографию хвоста Ил-22, который, по его словам, был подбит над Азовским морем и смог совершить аварийную посадку в Анапе.

19 января Telegram-канал «ВЧК-ОГПУ» со ссылкой на супругу командира самолета А-50 Вячеслава Левченко подтвердил, что самолет был сбит и упал в море. Ее муж, как и весь экипаж, числятся без вести пропавшими. Родственников пока не извещали об обнаружении тел.

Ранее вертолет Ми-8 совершил вынужденную посадку во время совершения планового полета в Брянской области, в результате чего произошел обрыв высоковольтной линии.

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