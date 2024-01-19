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Назван калибр орудия, установленного на северокорейской САУ М2018

Новая северокорейская гаубица М2018 оснащена орудием калибра 155 мм

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KCNA/Reuters

Самоходную артиллерийскую установку (САУ) «Чучхе-107», разработанную в КНДР и получившую среди западных специалистов обозначение М2018, оснастили орудием калибра 155 мм. Об этом сообщает «Российская газета».

Данное вооружение было представлено в сентябре 2018 года на военном параде в четь 70-летия с момента образования Северной Кореи. Однако долгое время от публики скрывали характеристики этих установок, поэтому экспертам приходилось делать выводы только на основе их внешнего вида.

В «РГ» отметили, что недавно в интернете появилась новая видеозапись с М2018. На кадрах можно увидеть табличку, на которой указаны название и калибр установленных на САУ орудий. Оказалось, что северокорейские разработчики оснастили установки орудиями калибра 155 мм. Аналогичное решение до этого приняли в КНР, где подобные снаряды получили гаубицы PLZ-45. Последние пользовались спросом у Алжира, Саудовской Аравии, КНДР и ряда других государств.

По мнению специалистов, М2018 являются более тяжелыми гаубицами по сравнению с другими северокорейскими образцами. Также эксперты предполагали, что установки оснащены снарядами калибром от 122 до 152 мм. Кроме того, сообщалось, что эти САУ имеют баллистические радары и способны наносить удары активно-реативными боеприпасами. Дальность их действия, предположительно, превышает 40 тыс. метров.

Ранее в КНДР состоялись испытания подводного ядерного оружия.

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