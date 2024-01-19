В ВСУ сообщили, что испытания гибридной системы ПВО Украины проводились в США

Испытания гибридной системы противовоздушной обороны Украины проходили в США. Об этом заявил представитель командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВСУ) Юрий Игнат в эфире телеканала «Рада», передает ТАСС.

Как уточнил Игнат, речь идет о системах, которые позволяют запускать американские ракеты AIM-9 (Sidewinder) и AIM-7 (Sparrow) со старых «советских платформ».

«Процесс был непростой, в США занимались этим и наши, и американские специалисты. Удалось это сделать, прошли испытания на полигонах в США», — сказал он.

Он также отметил, что эти гибридные системы не являются дальнобойными — они могут работать на расстоянии до примерно 15 км.

Накануне министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин заявил, что Вооруженные силы Украины впервые применили импровизированную систему ПВО, которая состоит из советских и западных элементов. По его словам, система была применена против беспилотника. Камышин подчеркнул, что у украинской стороны «примерно пять таких проектов в этом портфеле».

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