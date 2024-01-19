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ВСУ превратили города Харьковской области в укрепрайоны

ТАСС: ВСУ сделали укрепрайоны из городов Харьковской области

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Thomas Peter/Reuters

Представитель оперативных служб рассказал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) сделали из городов Харьковской области, где до сих пор проживает большое количество мирного населения, укрепленные районы. Его слова передает ТАСС.

«Уверены, что та же ситуация ждет и другие населенные пункты, где сейчас проходит так называемая эвакуация населения», — сказал собеседник агентства.

По словам представителя оперслужб, ситуация в области напряженная. Жители подконтрольных ВСУ территорий утверждают, что, кроме принудительной эвакуации, также активно идут мобилизационные мероприятия — мужчин, в основном в селах, хватают на улицах, ничего не объясняя и не оповещая родственников.

9 января старший офицер пресс-центра российской группировки войск «Центр» Леонид Шаров сообщил РИА Новости, что Воздушно-космические силы (ВКС) РФ уничтожили четыре командно-наблюдательных и три опорных пункта Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Краснолиманском направлении.

До этого Минобороны РФ сообщало, что российскими истребителями-бомбардировщиками Су-34 на Краснолиманском направлении был нанесен удар по укрепрайону ВСУ.

Ранее в ВСУ пожаловались на «уловку» российской армии.

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