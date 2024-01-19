В Казахстане одобрили отправку миротворцев в район Голанских высот

Парламент Казахстана поддержал предложение президента страны Касым-Жомарта Токаева об отправке военных в миротворческие миссии ООН. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее министр обороны Казахстана Руслан Жаксылыков заявлял, что первый миротворческий контингент страны в количестве 139 военнослужащих со своей военной техникой и вооружением будет участвовать в миссии Сил ООН по наблюдению за разъединением на Голанских высотах с марта этого года.

Как отмечает агентство, всего в миротворческие миссии ООН на Ближнем Востоке, в Республике Южный Судан и в Абьее будет направлено 430 военнослужащих казахстанской армии.

«На сегодняшний день впервые мы добились того, что ООН нам дала самостоятельную миссию. Мы пойдем выполнять миссию под нашим флагом», — сказал Жаксылыков, комментируя отправку миротворцев.

В их задачи будет входить патрулирование района и выполнение комендантской службы, рота будет находиться в резерве, рассказал он.

В ноябре 2023 года министр обороны Казахстана Руслан Жаксылыков сообщал о договоренностях по вопросу отправки миротворческих сил на Голанские высоты.

Ранее ОДКБ одобрила новую структуру Объединенного командования миротворческих сил.