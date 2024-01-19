Шефа Пентагона вызывают на слушания в конгресс по поводу «тайной» госпитализации

Главу Пентагона Ллойда Остина вызывают для дачи показаний по поводу собственной «тайной» госпитализации в оборонный комитет конгресса в феврале этого года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на письмо конгрессмена Майка Роджерса, адресованное самому Остину.

«Вы приглашены дать показания перед комитетом по делам вооруженных сил палаты представителей на слушаниях 14 февраля в 10:00», — указано в письме Роджерса.

Конгрессмен является председателем комитета по делам вооруженных сил конгресса США. Поводом для слушаний станут обстоятельства, в связи с которыми Остин оказался в госпитале, где ему диагностировали рак простаты и провели операцию.

Как сообщалось, президент Соединенных Штатов Джо Байден и другие американские чиновники узнали о случившемся лишь через несколько дней после госпитализации Остина. Министр обороны не стал информировать руководство и общественность о своем состоянии.

До этого в Пентагоне отказались сообщать сроки возвращения министра обороны Соединенных Штатов Ллойда Остина к очной работе после выписки из госпиталя.

Ранее американист предрек отставку главе Пентагона на фоне болезни.