Израиль наносит удары по городу Хан-Юнис

В ночь на пятницу израильская армия начала интенсивные артиллерийские удары по городу Хан-Юнис, расположенному на юге сектора Газа. Об этом сообщает вещающий из Бейрута телеканал Al Mayadeen.

Согласно данным Al Mayadeen, обстрелы ведутся в районе больницы «Аль-Амаль», которой управляет Палестинское общество Красного Полумесяца.

Кроме того, город Дейр-эль-Балах в центральной части сектора Газа также подвергся обстрелам.

По данным телеканала Al Jazeera, как минимум пять человек погибли, а несколько получили ранения в результате израильской бомбардировки жилого дома на западе Хан-Юниса.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после проникновения тысяч боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября. В плен попали более двухсот заложников.

В этот день движение ХАМАС выпустило несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявило о начале операции «Наводнение Аль-Акса». В ответ премьер Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ливанская шиитская организация «Хезболла» выразила поддержку ХАМАС. Начались ракетные обстрелы Израиля и Ливана с обеих сторон. Днем 19 октября израильская армия заявила, что приграничные районы страны подверглись обстрелу с ливанской территории. По данным ЦАХАЛ, в сторону кибуца Манара были выпущены несколько противотанковых ракет.

Ливанская шиитская организация «Хезболла», предположительно, сможет подавить систему противоракетной обороны Израиля «Железный купол» в случае вступления в конфликт на Ближнем Востоке, об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на экспертов.

Ранее глава генштаба Израиля рассказал, сколько будут продолжаться боевые действия в Газе.